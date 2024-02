«Tõeline luksusvara ei sõltu olukorrast majanduses ega laenu hinnast. See on nišiturg, mis tiksub omas rütmis, ajavööndis,» märgib Vähi.

Luksus on Vähi sõnul relatiivne. «Mis ühele on tipp, näib teisele lihtne ja vanamoodne või hoopis ülepakutud ja kitš. Selge on igal juhul see, et praeguse luksuse defineerivad kõrge kvaliteet nii arhitektuuris ja interjöörides kui ka materjalides ja tehnilistes lahendustes. Pigem lihtne, aga maitsekas.»