Liiga hele või liiga tuhm ekraan väsitab silmi. Seega tasuks ekraaniseadistused üle vaadata, et päeva jooksul võimalikult vähe silmi väsitada. «Uuematel arvutitel on võimalus seadetest valida ka öövalgus, mis muudab ekraani valguse soojemaks. See võib alguses olla harjumatu, kuid öövalgusega kohaneb ruttu ning silmade tervisele on see tunduvalt kasulikum kui kuvari tavapärane sinine valgus,» soovitab RITi arvutitöökoha administraator.