Kindlustusfirma juht: Balti riikides on inimestel rahaliselt raske pensionile jääda

ERGO Baltikumi tegevjuht Ursula Clara Deschka tunnistab, et majanduslangus vähendab kindlustusturu aktiivsust, kuna inimestel ja ettevõtetel on vähem raha kindlustusmakseteks. Samas aga vajavad majanduskasvu ajal kasvavad ettevõtted rohkem kindlustust, mis omakorda hoogustab turgu, nendib ta.

Hoolimata majanduslangusest kasvab inimeste arusaam kindlustuse olulisusest. «Näiteks tõuseb huvi vabatahtliku tervisekindlustuse vastu,» ütleb Deschka. Samuti on rohkem ettevõtjaid, kes pakuvad töötajatele tervisekindlustust, kuna see on tööjõu värbamisel ja hoidmisel arvestatav argument.