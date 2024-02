Suurbritannia ettevõtted, BP ja Shell, on teeninud koos 2022. aasta veebruarist alates kokku 94,2 miljardit dollarit ehk 75 miljardit naela. Global Witnessi hinnangul on see piisav, et katta kõik Suurbritannia majapidamiste elektriarved 17 järjestikuse kuu jooksul.