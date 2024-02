VAATA OTSE ⟩ Erikomisjon nõuab aru: miks mRiigi rakendus ikka valmis ei ole ja palju me lõpuks maksma peame

MRiigi rakendus, millega kodanik peaks saama ametiasju ajada, ei ole siiani valmis. Majandusministeerium otsustas loobuda esialgsest variandist, millele kulus 800 000 eurot. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on osapooltel erinev arusaam sellest, kas Euroopa Liidu fondide ja Eesti maksumaksja raha on raisku läinud. «Meil on vaja selget ülevaadet, mis on siiani tehtud ja kuidas plaanitakse edasi minna ning mis on lõplik kulu sellele projektile,» lisas ta.