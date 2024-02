Omanike keskliit: ehitismälestiste säilitamiseks peaks riik andma igal aastal 100 miljonit eurot

«Tundub ebaõiglane, põhjendamatu ning võrdse kohtlemise põhimõtet rikkuv, et see osa kultuuripärandist on jäänud erinevalt muusikast, kujutavast kunstist, spordist, kirjandusest, heliloomingust, rahvakunstist kultuurkapitali fookusest välja,» leidis Eesti Omanike Keskliidu esimees Andry Krass.