Bloomberg peab juba aastaid oma nn miljardäride indeksit ja kui seal nüüd arvutama hakati, millest tänavu kõige suurem tulu on tõusnud, selgus, et ülekaalukalt võitsid miskitpidi tehisintellektiga seotud väärtpaberid.

Bloombergi andmetel on viiesajast maailma kõige jõukamast 30 puhul tegu inimesega, kellel vähemalt osa varandusest tuleb just tehisintellektiettevõtetest. Bloomberg peab selle tarbeks ka eraldi Bloomberg Global Artificial Intelligence indeksit ning see on tänavu kasvatanud omanike jõukust tervelt 126 miljardi dollari võrra.