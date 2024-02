EL-i nõukogu jättis platvormitöö direktiivi vastu võtmata

Seda, et kokkuleppe tekst vajab täiendavat tööd, väljendasid Saksamaa, Kreeka, Prantsusmaa ja Eesti, moodustades blokeeriva vähemuse. Eesti jäi hääletusel erapooletuks.

Platvormitöö direktiivi eelnõu kohaselt peaksid Euroopa Liidu liikmesriigid kehtestama õigusliku eelduse, mille kohaselt on platvormi ja platvormitöö tegija vahel tööleping, kui platvorm kontrollib töösuhtele omaseid alluvussuhte elemente.

Detsembris välja pakutud lahendus nägi ette kriteeriumid, mille täitmise korral eeldataks, et tegemist on töölepinguga. Sellise lahenduse puhul oleks Eesti hinnangul olnud kriteeriumid väga lihtsasti täidetavad ning see oleks tekitanud segadust ning viinud lihtsasti valetulemusteni.