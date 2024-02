Eesti ettevõtted külastasid USA ärikeskusi

Ratniku sõnul saavad Eesti ettevõtted võõrsil iseseisvaltki hästi hakkama, kuid ühisvisiidid on uute turgude avastamiseks tulusad. «USA osariigid on eripalgelised ja ettevõtluskeskkondi tuleb tunda kohalikul tasandil. Ainuüksi California on riikidega võrdluses maailma viies majandus, Saksamaa ja Ühendkuningriigi vahel. Siin on kindlasti ruumi suuremaks koostööks, arvestades, et USA majandus on jätkuvalt heas toonuses. Mul on hea meel, et saime riigi poolt ettevõtjatele uksi avada,» ütles Ratnik. «Eestil on olemas uuenduslikud tehnoloogiad, USA läänerannikul kapital ja head ühendused Aasiaga. Meid seob novaatorlik mõtteviis ja pragmaatiline ärikultuur. Kutsun üles ka teisi ettevõtteid piirkonda avastama,» lisas ta.