Avaldame Telia juhi vastuse muutmata kujul.

Hea Vootele,

Tänan tagasiside eest ja mul on väga kahju, et oleme Teile oma teenuspakettide muudatusega pahameelt tekitanud ning palun selle eest vabandust! Aitäh, et olete olnud pikalt meie klient ning teadke, et hindame seda kliendisuhet väga! Ma mõistan, et Telia paketimuudatused tekitavad Teis ja ka mitmete teiste klientide hulgas rahulolematust ning kinnitan, et me ei tee neid muudatusi kergekäeliselt. Selgitan lähemalt, miks on aeg-ajalt selliste muudatuste tegemine vajalik ning vahel ka möödapääsmatu.

Eelkõige on meie teenuspakettide värskendamise taga soov ja vajadus luua Telia klienditele vastupidav ja järjest kasvavate andmemahtude jaoks sobiv mobiilivõrk, mis nõuab suuremahulisi investeeringuid. Sel aastal on Telia planeerinud Eestis erinevatesse arendustesse investeerida üle 50 miljoni euro. Eraettevõttena ei saa me arendustegevuses loota riigipoolsele toetusele, vaid peame tegema seda enda vahenditega.

Viimase nelja aastaga (2019-2023) on Telia võrkudes (nii mobiili- kui ka interneti püsivõrgus) liikuvad andmemahud suurenenud mitmeid kordi ning alates 2015. aastast on toimunud ainuüksi mobiilivõrgus koguni 20-kordne andmemahtude kasv. Seega mahud, mida võrgus liigutatakse, kasvavad meeletu kiirusega.