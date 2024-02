NÄDALA PERSOON ⟩ Katre Kõvask: Eesti majanduspoliitikat juhtivad inimesed, kes ei taha võtta vastutust

Tööstuslikult pole kaerajooki, mis tekstuurilt meenutab piima, aga maitseb nagu hommikune puder, siinmail kunagi varem tehtud. Kuna taimse toidu tarbimine kasvab nii Eestis kui ka mujal maailmas väga kiiresti, on kaerajook nii moekaup kui ka tulus äri. «Kaer on imelik vili, ta meenutab eestlast, ta on kangekaelne ja temas on väga palju head,» ütles Katre Kõvask. «Kaer sobib uue toidutööstuse esimeseks laineks.» Kohtusime Türil, kunagise meierei külge ehitatud Yook Productionsi tootmishoones. Kust te võtate julguse, et sõita maailmas tuhandeid kilomeetreid ja pakkuda müügiks kaerajooki?