Tehnikapood käibemaksu mõjust: ostetakse vähem aga kallimat kaupa

«Näiteks «osta kohe, maksa hiljem» makselahenduste kasutamine kasvas eelmisel aastal kogumahus 74 protsenti, mis näitab, et väiksemate ostude puhul ollakse avatud kasutama uuenduslikke makselahendusi, millega saab ostusumma tasumist lisatasudeta mitme kuu peale ajatada. Nii on võimalik näiteks kuuesaja eurone ost jaotada kolmeks võrdseks osaks ilma lisatasudeta, mis aitab kulusid optimeerida ja mitte pere igakuist eelarvet lõhki ajada. Näiteks selle asemel, et terve summa korraga välja käia maksad veebruaris 200 eurot, märtsis 200 ja aprillis samuti 200,» tõi Listmann välja nipi vajamineva soetamiseks.

Uus ostetakse siis kui vana läheb katki

Ka ONOFFi esindaja kinnitas, et tarbijad kasutavad üha enam võimalust ostusumma kuude peale ära jagada, tegemata valikute arvelt järeleandmisi. «Köögimasinates valitseb endiselt kuumaõhufritüüride võidukäik, mis ei taha vaibuda. Kuigi tavalisi tolmuimejaid müüme vähem, siis vars- ja robottolmuimejaid ostetakse selle võrra rohkem, sest mugavus ja funktsionaalsus on majapidamises tähtsad. Samal põhjusel on kogu aeg tõusuteel ka nõudepesumasinate ja pesukuivatite müük,» sõnas Priimets. Ta lisas, et on näha, et järjest enam läheb inimestele korda ka tervislikkus, heaolu ja näiteks õhukvaliteet, seega on suurenenud nii õhuniisutite, -pesurite ja ka küttepaneelide müük.