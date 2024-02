Riigikantselei tellib poole miljoni eest „radikaalset innovatsiooni“

Riigihangete portaalist selgub, et valitsussektor on leidnud pool miljonit eurot. Täpsemalt soovib riigikantselei nn sotsiaalteenuste raames panna mängu 497 000 eurot, et tellida «Radikaalse innovatsiooni arenguprogrammi väljatöötamine ja läbiviimine avaliku teenistuse tippjuhtidele». Mis probleem Eesti avaliku teenistuse tippjuhtidel on, et ilma nimetatud arenguprogrammita innovatsiooni tekitada ei suudeta, hanke kirjeldusest ei selgunud.