Turg on laisk

«Turg on hetkel loid, sest tarbijate kindlustunne püsib madal ning kinnisvara ostetakse vaid vajaduspõhiselt, mitte ei täideta enda unistusi. Samuti on turult kadunud enamus üüriinvestoreid, sest see äri on hetkel negatiivse tootlusega, millele tuleb intressikulu, amortisatsiooni ja vakantsi tõttu tihti isegi peale maksta,» lisas Sooman.