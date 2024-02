Piletimüüja: Eesti Laulu piletiostjaid nörritatakse kummaliste lisatasudega

«Eesti Laulu finaali piletid on niikuinii kallid, alates 35-st eurost, aga korraldaja ehk ERRi kulud on suured ja see on mõistetav. Mis on aga erakordne, et piletit ostma hakates rakendub internetipoe teenustasu 1.50 eurot, teenustasu 1,10 eurot ja agenditasu 2,10 kuni kuus eurot iga pileti kohta,» rääkis Lasseron.