Pärast müüki kuulub Berkshire Hathawayle (BA) 5,9 protsenti Apple’i aktsiatest, mille väärtus oli kolmapäeval 167 miljardit dollarit, kirjutab The Wall Street Journal. Pole välistatud, et BA jätkab osaluse vähendamist ka sel aastal, sest võrreldes nii mõnegi teise infotehnoloogiahiiuga on Apple’i osaku hind viimastel kuudel liikunud tagasihoidlikumalt.