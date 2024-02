Väärtpaberitesse ja muudesse finantsinstrumentidesse investeerinutel tuleb deklaratsiooni täitmisega veidi rohkem aega ja vaeva kulutada. Tõsi, tänu eeltäidetud deklaratsioonidele on nende täitmine siiski üsna lihtne. «Eeltäidetud deklaratsioon on investori elu teinud võrdlemisi lihtsaks, küll aga on mõned olulised asjad, mida ei maksa unustada,» ütles maksu- ja tolliameti tulumaksu osakonna peaspetsialist Tiina Normak.