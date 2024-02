Redgate: suurt rahasüsti riigieelarvele erastamistehingud ei anna

Minu kriitilisel hinnangul on erastamisplaan tagasihoidlik. Kui eesmärgiks on korras riigimajandus, siis on küsitav, miks peab riik säilitama osalusi ettevõtetes, mis konkureerib avatud turul ega lahenda turutõrkeid vms probleeme. Ehk mina näeks kindlasti erastamiskandidaatidena nimekirjas veel vähemalt 2-3 ettevõtet, ütles Redgate partner Valeria Kiisk.