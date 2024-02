Tarbijakaitse mustas nimekirjas e-pood: mööblisektoris on hilinemised tavapärased

Tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) hoiatas kliente veebipoe Pere Mööbel eest, kelle kohta nad on saanud 35 kaebust ja kes on pandud ameti musta nimekirja. Veebipoe esindaja sõnul on rahulolematuid kliente tegelikult vähem ja tarnete hilinemised ei ole nende süü.