Eesti kohta olemasolevad andmed viitavad, et 2024. aasta alguseks ei ole majandus veel kosuma hakanud, teatas Euroopa Komisjoni Eesti esindus. Ettevõtjate kindlustunne on viimastel kuudel pigem vähenenud. Veidi on see paranenud tööstus- ja ehitussektoris, halvenenud aga jaekaubanduses. Tarbijad eeldavad, et nende finantsolukord halveneb maksutõusude, samuti kõrge inflatsiooni ja intressimäärade tõttu. Seetõttu jääb nõudlus aasta esimesel poolel pigem tagasihoidlikuks, hindab komisjon.