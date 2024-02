Politico kirjutab, et Pierre Wunsch nõuab Euroopa seadusetegijatelt, et nood peaksid ausalt välja ütlema tõe rohepöörde majanduslike mõjude ja inimesi tabava jõukuse kahanemise kohta.

Wunsch märkis, et süsinikukvootide hind ja roheenergia kasutuselevõtt muudab energiahinnad Euroopas 5 kuni 8 korda kallimaks kui need on USAs.