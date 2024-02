Elektrilevi iganenud arvestid muudavad börsihinna täppisjälgimise mõttetuks

Kui praegu saavad odava elektrihinna jahtijad oma pesumasina või saunakerise käivitamiseks valida kõige soodsama elektrihinnaga tunni, siis järgmisel aastal on tarbimist võimalik juhtida juba veerandtundide kaupa. See tähendab, et ka börsipaketil olevad elektritarbijad viiakse automaatselt üle 15-minutilisele hinnastamisele. «Praegu jõuavad kliendi tarbimisandmed Eleringi andmelattu 60 minuti kaupa. Sel suvel saab avalikuks andmelao uus versioon, kust saame klientide tarbimisandmeid pärida nii 15 minuti kui ka 60 minuti kaupa. Kui börsihinnad lähevad 2025. aasta esimeses kvartalis samuti 15 minuti peale, paneme need kaks asja kokku ja kliendid liiguvad automaatselt 15-minutilise hinnastamise peale,» selgitas Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu.