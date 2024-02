Ida-Viru hotellid kaotasid idapiiri sulgemisega 120 000 ööbimist aastas

Ida-Viru turismikorraldajad kinnitavad, et Vene turistiga on hotellidel jalad põhjas ja langeda pole enam kuhugi. Edasi saab vaid kasvada. Eelmisel aastal ööbis Ida-Virumaal üle 300 000 siseturisti.

«Lätlaste jaoks me oleme natuke liiga kauged madalhooajal, soomlaste jaoks natuke liiga piiri lähedal. Vene turust ma üldse enam ei räägi, see kadus ära ja enam tagasi ei tule, mis paneb mõtlema, et kuidas edasi ja kuidas me siin hakkama saame,» lausus Narva-Jõesuu Medical SPA juht Karina Küppas ERR-ile.