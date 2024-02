IMF-i juht: Ukraina on abi ära teeninud

«Ukraina on pälvinud rahvusvahelise üldsuse toetuse tänu väga nutikale tegutsemisele. Nad koguvad maksudeks 36 protsenti SKT-st. Ma ei tea paljusid riike, kes oleksid sellise tulemuse saavutanud ilma sõjatagi. Nad vähendasid inflatsiooni 27 protsendi pealt viiele, taastasid kasvuväljavaated: praegu on kasv 4,5 protsenti,» ütles ta teisipäeval usutluses CNBC-le.

Georgieva märkis, et kui partnerid sellise toetuse andmisest keelduvad, on oht kaotada kogu saavutatud edu. IMF-i juht tervitas veebruari alguses EL-i üksmeelset otsust eraldada Ukrainale 2024.–2027. aastaks 50 miljardi euro suurune abipakett ning märkis, kui oluline on USA-poolne toetus.