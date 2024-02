Euroopa Investeerimispanga juht Eestis: rohepööre peab tulema

Geopoliitilised pinged loovad ebakindlust ja neil on negatiivne mõju investorite (riski)isule. Sama on Venemaa põhjendamata rünnakuga Ukrainale. Avalikud institutsioonid nagu EIB Group saavad siin mängida eriti olulist rolli, pehmendades sõja mõju, pakkudes kindlust, projektide riske maandada ja erainvesteeringuid mobiliseerides. Läinud aastal sõlmisime 88 miljardi euro eest globaalseid finantslepinguid ja rekordilise 450 miljoni euro eest finantseerimislepinguid Eestis. See on umbes 1,4% Eesti SKTst, rohkem kui üheski teises riigis. See näitab, et EIB on täielikult pühendunud oma ressursside jagamisele seal, kus neid on kõige rohkem vaja, nii Eli sees kui ka väljaspool. Me toetame Ukrainat, et kindlustada baasteenuste nagu vee ja sooja jätkumise ja nüüd oleme mobiliseerimas ülesehituseks mõeldud investeeringuid, luues aluse tulevasele liitumisele Euroopa Liiduga. Tänu hästikoordineeritud ja kindlameelsele vastusele nii riiklike valitsuste kui ka Eli institutsioonide poolt, oleme suutnud viimastel aastatel kõige halvemaid stsenaariume ära hoida. Me peame samas joones jätkama.