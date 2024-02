Kallas ütles saadikute küsimustele vastates, et valitsus on suurendanud riigikaitsekulutusi, et riigi turvalisust ja kaitsevõimet tagada. Ta rõhutas, et valitsus saab kulutada ainult maksumaksjatelt laekunud tulu. Kallase sõnul on oodatav tulu automaksust 236 miljonit eurot. Ta viitas, et automaksu kehtestamist on soovitanud ka Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD).