Panga analüüs: ettevõtluses on kujunemas kõik-kõigile-võlgu olukord

Finora Panga operatsioonide juhi Cäty Õunloo sõnul on hiljuti väikeettevõtete juhtide ja omanikega läbiviidud vestlustest ning andmete analüüsist näha, et tüüpilise Eesti ettevõtja põhipingutus on praegu suunatud kulude vähendamisele.

«Investeeringud uutesse seadmetesse ja muusse põhivarasse on vähenenud kõigis valdkondades. Samal ajal on kasvanud vajadus käibekapitali järele, sest paljude väikeettevõtete partnerid hilinevad maksetega,» ütles Õunloo.

Asjatundja sõnul näitab tarne- ja finantsahelate sügavam analüüs, et osades sektorites on aegamisi kujunemas olukord, kus suure turujõuga ostjad on raskustes, mis seab ohtu omakorda nende tarnijate maksevõime ning toob kaasa järgmise võlgnevuste laine.

«See ühtlasi vähendab huvi investeeringute vastu, mis vähendab omakorda nõudlust ja tingib veel uutes valdkondades makseraskusi. Võlgnike hulk ja maksete hilinemine ettevõtete vahel on kahjuks kasvanud,» nentis Õunloo.

Usaldus on vähenenud

Finora Panga analüüsi kohaselt on kasvanud ka ettevõtete usaldamatus. Potentsiaalsete uute partnerite tausta soovitakse kontrollida varasemast märksa põhjalikumalt, mille jaoks kasutatakse erinevaid leidlikke viise.

«Faktooringu tavapärane eesmärk on raha kasutusse saamine enne maksetähtpäeva. Seegi on muutunud kriisiajal olulisemaks, aga nutikad ettevõtjad on leidnud faktooringule ka teise kasutuse. Pank viib alati läbi ostja, kellele esitatud arveid faktooritakse, tausta ja finantsolukorra analüüsi ning monitoorib seda ka jooksvalt. Seetõttu kasutatakse faktooringut ka kindluse saamiseks, et tegu on usaldusväärse partneriga,» tõi Õunloo välja.

Kogenud ettevõtjad on optimistlikumad

Cäty Õunloo rõhutas, et kuigi ettevõtjad kasutavad kõiki võtteid, et riske maandada, valitseb tajutava hoiakuna siiski pigem positiivsus ja peatse parema aja ootus.

«Väikeettevõtjate hoiakutes jookseb praegu teatav veelahe rohkem ja vähem kogenud juhtide vahel. Kes on majanduskriise varemgi kogenud, võtavad olukorda üldiselt külma kõhuga ja teavad, et raske aeg on ajutine. Sellist optimismi ja võimaluste leidmisele suunatud mõtteviisi võibki kõigile soovitada,» ütles Finora Panga operatsioonide juht.