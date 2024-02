Forus taksod hakkavad pakke laiali vedama

Pakitakso sündis Forus äpi tokenite omanike soovil. «Iga kord, kui klient kasutab või pakub mõnda Foruse teenust, siis teenib ta väikese osakese platvormist. Kõik, kes osakesi koguvad, saavad teha ettepanekuid, kuidas peaks platvormi edasi arendama ja mida sinna lisama, et seda veel paremaks muuta. Soov eraldi teenusekategoorias asju saata on otsene tagasiside meie klientidest omanikelt,» lisas Katriin Sõõrumaa.

Vähem kui kahe aastaga on Forus äpiga tehtud rohkem kui 3 000 000 sõitu, laienetud kõikidesse Balti riikidesse ja platvormile on lisandunud uued teenused: inimeselt-inimesele autorent, tõukside rent ja nüüdsest ka äpi kiirkullerteenus nimega Pakitakso.

«Järgmine partnerlus on tulemas koos Tallinna Kalevi jalgpalliklubiga, kes hetkel baseerub peamiselt kesklinnas, aga kelle uus sisehall valmis Mustamäe ja Nõmme piirile. Soovime koos jalgpalliklubi tugeva kogukonnaga välja töötada teenuse, kuidas lapsi Forus Takso usaldusväärsete juhtidega igapäevaselt ning ohutult kooli, trenni ja koju transportida. Juba praegu veame igapäevaselt umbes sadat last, kuid soovime luua mugava teenuse, et lapsevanem saaks nädala sõidud planeerida ja ette tellida ning ülevaade võsukese liikumisest oleks alati olemas. Sarnaselt Pakitaksoga tuli sellise teenuse soov Forus äpi tokenite omanikeringist, kelle sisend oli ja on hindamatu,» lisas Sander Sõõrumaa.