Forus takso käivitab pakiveoteenuse

Forus pakitakso teenuse juht Katriin Sõõrumaa sõnul sündis see teenus klientide soovil. Peaaegu kahe aastaga on Forus äpiga tehtud üle kolme miljoni sõidu, laienetud kõikidesse Balti riikidesse ja platvormile on lisandunud uued teenused: inimeselt inimesele autorent, tõuksirent ja nüüd ka äpi kiirkullerteenus nimega Pakitakso.