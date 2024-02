Eesti elu on tasakaalust väljas, leiab Kallas. Inimesed tahavad maal olla, aga et nad saaks seal olla, on vaja elektrit, lasteaeda-kooli, internetti, teid, ühistransporti, arstiabi...

Teistes riikides selle poole liigutakse, ütleb Kallas. «See, et maal jääd autost sõltuma, on paratamatus, aga lisaks peaks olema kiired rongiühendused, ei ole vaja jalgratast leiutada,» toob ta näite. «Peamine mure on, et otsustajad ja võimu juures olijad on üha rohkem linnainimesed, kelle lapsed käivad linnas koolis. See on toonud kaasa selle, et maaelu eest seismist on keerulisem läbi suruda.»

Lisaks on vaja raha, ja seda on alati puudu. Valitsus tõstis juba käibemaksu ja aktsiise, mais kerkib ka kütuseaktsiis, tulekul on automaks – kuidas see kõik maainimesi aitama peaks?

«Maksud peavadki tulema!» ütleb Kallas. «Automaks on paratamatu, see summa ei löö ka jalust maha. Astmelise tulumaksu peale me läheme, ka see on paratamatu. Meil pole luksusmaksu, pole kinnisvaramaksu...» Vastuväite, et meil on siiski maamaks, mis pealegi tõuseb, lükkab Kallas ümber: «Viieliikmelise pere nädalane toidukorv maksab rohkem kui aastane maamaks.»