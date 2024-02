Body Shopi Suurbritannia äri on pankrotis

Raskustes olev kosmeetika jaemüügikett The Body Shop UK nimetas teisipäeval ametisse pankrotihalduri, vahendab AFP. Tema ülesanne on viia läbi laiaulatuslik ümberkorraldamine Ühendkuningriigis asuvas jaemüügiketis, mis on aastaid võidelnud langeva müügi ja kahjumiga.