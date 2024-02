Uuring ⟩ Eestlaste ettevõtlikkus kasvab, kuid äriideede elluviimiseks raha napib

Iga hea idee järel tuleb ka raha

Kui Lätis on peamise ettevõtlusega alustamise takistusena välja toodud bürokraatia ja halduskoormus 24 protsendiga ja ka Leedus on see takistava tegurina teisena välja toodud 20 protsendiga, siis Eestis ei mahu bürokraatia viie ettevõtlust takistava teguri hulka. «See näitab, et Eesti keskkond on uue äri alustamiseks soodne ja lihtne. Kindlasti on siin tugev mõju meie digilahendustel, mis võimaldavad ettevõtlusega seotud toiminguid kiirelt ja mugavalt teha,» kirjeldab Aljas.