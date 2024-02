Balti ettevõtete ülevõtmiste turu väärtus kukkus enam kui poole võrra

Ellex Raidla advokaadibüroo partneri Sven Pappi sõnul tuleb numbreid hinnates arvestada sellega, et 2021. aasta oli tehingute mõttes rekordaasta, millele järgnes 2022. aastal kukkumine. «Langus jätkus paraku ka 2023. aastal, mil tehti tehinguid samas koguväärtuses kui 2013. aastal. Põhjuseks on eelkõige geopoliitiline olukord – Balti riigid ei ole hetkel investeeringute eelistatud sihtkoht,» rääkis Papp. «Eesti, Läti ja Leedu on saanud pihta kahelt poolt, lisaks eelnimetatule on langenud madalseisu ka kolme riigi eksport, sest ebakindlus on mõjutanud negatiivselt ka meie peamisi eksporditurge Skandinaavias,» lisas Papp.