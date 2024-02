Uuring ⟩ Kümnest reisivast soomlasest seitse kibeleb Eestit külastama

Üldiselt on hinnangud Eestile positiivsed. Kõige enam, ligi 90 protsenti vastanuid nõustus väitega, et Eestisse on lihtne reisida. Üle 70 protsendi oli nõus, et Soome turistid on Eestis teretulnud, Eesti turismiinfot on lihtne leida, Eesti pakub huvitavaid vaatamisväärsusi ja tegevusi, siia reisimine on turvaline ning meie restoranide hinna-kvaliteedi suhe hea.