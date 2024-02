Jurist selgitab: kui palju maksab internetis solvamine

Eesti kohtud on võtnud seisukoha, et laimamise eest tuleb vastutada. Advokaadibüroo Hedman jurist Kaire Sepper tõi kohtupraktikale ja riigikohtu analüüsile viidates, et kahjuhüvitis ei tohi olla sümboolne ja vabandamine rikkumist ei heasta. «Kohus võib vabandamist arvesse võtta kahjuhüvitise suuruse määramisel, kuid hüvitise suurus sõltub siiski rikkumise raskusest ja rikkuja süüst. Arvesse võetakse ka poolte majanduslikku olukorda, rikkumise kestvust ja intensiivsust ning mitmeid muid asjaolusid,» loetles Sepper.