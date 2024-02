Valentinipäev tulekul: kuidas mitte langeda armukelmi võrku

Tähelepanelikkus on võti

Luminori pettuste tõkestamise spetsialist paneb inimestele südamele, et võhivõõra inimesega vestlusesse astudes on oluline esmalt veenduda, et vestluspartner on ka päriselt see, kes ta väidab ennast olevat. «Lihtsaim viis on guugeldamine. Paari klikiga saab teha ka nn tagurpidi fotootsingu ehk reverse image search. See annab sageli üsna kohe välja ka «Johni» või «Sally» foto, mis paljudel juhtudel on internetist varastatud võõra inimese pilt.»