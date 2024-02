Valentinipäev on tulemas – ole valvas, et armukelm ei tühjendaks nii rahakotti kui hinge

Tähelepanelikkus on võti

Veiko Kiige sõnul on armupetturi poolt ohvri töötlemise periood enamasti mõõdetav kuudes, kuid mõnikord võib see ulatuda ka aastateni. Mõned kelmid rahulduvad ohvrilt saadud ühekordse rahamaksega ja seejärel kaovad, kuid on ka olukordi, kus petturil õnnestub kannatajalt mitmeid makseid kätte saada enne, kui ohver taipab, et teisel pool ekraani olev inimene pole see, kellena ta end esitleb.

Mida siis teha, kui oled heas usus otsimas uut suhet ning justkui paistabki sinuga ühenduvat mitte-eestlaslikult romantiline, pealtnäha ideaalne kaaslane, kes on samuti üksik? Luminori pettuste tõkestamise spetsialist paneb inimestele südamele, et võhivõõra inimesega vestlusesse astudes on oluline esmalt veenduda, et vestluspartner ka päriselt oma sotsiaalmeediakonto identiteedi taga oleks. «Lihtsaim moodus identiteedi tuvastamiseks on guugeldamine. Paari klikiga saab teha ka nn tagurpidi foto otsingu ehk reverse image search. See annab sageli üsna kohe välja ka «Johni» või «Sally» foto, mis paljudel juhtudel on tegelikult lihtsalt internetist varastatud võõra inimese pilt.»