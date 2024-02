Nordicat tabanud krahhi hakkab lähemalt uurima prokuratuur

Mullu juulis sai ilmsiks, et Nordica majandusnäitajad on muutunud väga kiiresti väga halvaks. Kahjumlik tegevus jätkus ning üheksa kuuga kogunes miinust rekordilised 12 miljonit eurot. Halvad tulemused viisid Nordica likviidsuskriisi ja ministeeriumis kardeti novembris, et lennufirma muutub maksejõuetuks. «Ettevõtte juhtkond võttis suuna laienemisele, aga riske seejuures piisavalt ei hinnatud. Samuti olid puudulikud uute investeeringute analüüsid. Teatud lepingute sisu, nendega kaasnevaid piiranguid ja riske hakati analüüsima alles pärast lepingu sõlmimist ja probleemide ilmnemist,» tõi erikontrolli lõppraportis välja kliimaminister Kristen Michal (Reformierakond).