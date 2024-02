Mertsina: Eesti ekspordi languse taga ei ole vaid Põhjamaade madalseis

Mertsina märkis pressiteates, et Eesti päritolu kaupade eksport väheneb juba ülemöödunud aasta novembrist. Eelmisel aastal kukkus see jooksevhindades 17 protsenti ja kuigi ekspordihindade langus on sellisele kukkumisele kaasa aidanud, vähenes eksport püsivhindades samuti oluliselt.