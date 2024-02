Tallinna Vesi: investeerime veeteenusesse kolm korda rohkem kui ettevõte teenis

Seisame oma ettevõttes tugevalt selle eest, et saaksime järjepidevalt teha möödapääsmatuid investeeringuid veeteenuse kui elutähtsa teenuse heal tasemel pakkumiseks – seda nii täna, homme, kui ka aastate pärast. See on oluline, et tagada kõigile tarbijatele puhas joogivesi ning käidelda reovett moel, mis tagab meie keskkonna säilimise võimalikult puhtana. Investeeringute eelduseks on ettevõtte kasumi teenimise võime, muidu puudub võimalus investeeringuteks.