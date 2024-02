Türil alustas tootmist 13 miljonit maksev Baltimaade esimene kaerajoogitehas

«Suudame ühes vahetuses toota aastas maksimaalselt 20 miljonit liitrit kaerajooke ja meie selge siht ning suund on edukas eksport. Alustame oma koduturust – Balti riikidest, kuid selle kõrval on täna sihikul näiteks Aasia ja Laheriigid, samuti soovime kanda kinnitada Põhja- ja Lääne-Euroopa riikides,» rääkis YOOK Productioni juht Kaire Kõvask.

Tehase rajamist finantseeriva Coop Panga ärikliendi finantseerimise äriliini juht Lehar Kütt tõi välja investeeringu piirkondliku tähtsuse. «YOOK Production AS-i juhid ja omanikud on suure juhtimis- ning ettevõtluskogemusega ning teinud tehase edukaks käivitamiseks ära suure töö. Tunnustame keskkonnasõbralike ja ambitsioonikate plaanidega ettevõtte ja tootmishoone tööle seadmist Kesk-Eestis, sest see panustab uute töökohtade loomisega kohaliku elu arengusse ja samal ajal aitab saavutada ka suuremaid toiduainetööstuse- ja kliimaeesmärke,» kommenteeris Kütt.

YOOK Production AS omanikud on Eesti ettevõtjad Armin Karu, Martin Kangur, Paavo Pettai ja Mark Eikner, kellele lisaks on tootmiskompleksi valmimist rahastanud COOP Pank ja PRIA ning ettevõtte protsesside digitaliseerimisele on õla alla pannud EIS.