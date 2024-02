BBC: Sõjale sihitud Vene majandus ei pea pikalt vastu

Venemaa on peale Ukrainas alustatud täiemahulist sõda suunanud riigi majanduse ühe rohkem sõjatööstusele, mille osakaal on taas Nõukogude aja tasemel. See on toonud ajutist edu, kuid pikas vaates pole selline majandusmudel jätkusuutlik, kirjutab Briti rahvusringhäälingu BBC majandustoimetaja Faisal Islam.