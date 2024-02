Luminor: ebapiisav sissetulek ei ole peamine põhjus, miks inimesed koduostust loobuvad

Täpsemalt vastas aasta lõpus läbi viidud uuringus 59 protsenti oma kodu mitte omavatest ja koduostust mõtlevatest eestlastest, et ostuotsuse puhul on takistuseks üldine majanduslik olukord. Laenumaksete tasumiseks ebapiisavat sissetulekut mainis põhjusena 47 protsenti vastanutest ning kolmanda takistusena nimetati kõrget Euribori, mis on takistuseks 42 protsendil vastanutest. Lisaks märgiti ära ka ebakindlus tuleviku osas ja sissemaksuks vajaliku summa olemasolu ning sobiva kinnisvaraobjekti puudumine turul, teatas Luminor.

Luminori eraisikute panganduse juht Tanel Rebane tõdes küsitlustulemusi analüüsides, et kaheksat järjestikust majanduslangusega kvartalit arvestades on hirm majanduse käekäigu pärast loogiline. Teisalt prognoosis Rebane, et tõenäoliselt on Eesti inimeste skeptiline vaade koduostu perspektiivile nähtavas tulevikus vaikselt muutumas.