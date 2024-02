Luminor: ebapiisav sissetulek ei ole koduostust loobumise ainus põhjus

Aasta lõpus tehtud küsitluses tunnistas 59 protsenti oma kodu mitteomavatest ja koduostust mõtlevatest eestlastest, et ostuotsuse puhul on takistuseks üldine majanduslik olukord. Laenumaksete tasumiseks ebapiisavat sissetulekut nimetas põhjusena 47 protsenti vastanutest ning kolmanda takistusena nimetati kõrget euribori, mis on takistuseks 42 protsendile vastanutest. Veel märgiti ära ebakindlus tuleviku suhtes ja sissemaksuks vajaliku summa puudumine, ning sobiva kinnisvaraobjekti puudumine turul, teatas Luminor.

Luminori eraisikute panganduse juht Tanel Rebane tõdes, et hirm majanduse käekäigu pärast on mõistetav, sest majandus on languses kaheksa järjestikust kvartalit. Ta prognoosis, et tõenäoliselt on Eesti inimeste skeptiline vaade koduostu perspektiivile tulevikus vaikselt muutumas.