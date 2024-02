VAATA OTSE ⟩ Millised on riigi lähiaastate maksuplaanid

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnu on oluline saada ülevaade majanduslanguse ajal maksude ja teiste riigi tulude laekumisest. «Tuleb arutada, millised on valitsuse lähiaastate plaanid nii maksu- kui ka rahanduspoliitikas, sest hetkel on seis väga segane ja see toodab täiendavat ebakindlust,» lisas ta.