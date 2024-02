Tallinna ühistranspordi reisijate arv kasvas mitmekümne miljoni võrra

TLT juhatuse liikme Kaido Padari sõnul oli lõppenud aasta väljakutseterohke just suurte muudatuste arvukuse tõttu. «Pidev kohanemine, graafikute ümbertegemine, reisijate teavitamine ja ajutised liinid. Pidime kohanema nii kesklinna piirkonnas toimunud suurte ehitustega kui ka üle minema uuele liinivõrgule.Kõik juba teavad ja võtavad iseenesestmõistetavana, et nädalalõppudel sõidavad ööbussid. Kindlasti teeb rõõmu see, et iga kuuga tuli reisijaid aina juurde ja mõnele liinile pidime busse lausa juurde lisama,» sõnas Padar.