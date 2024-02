Pärnits ostab soomlased Ülemiste linnakust välja

Mainor Ülemiste nõukogu esimees ja Ülemiste linnaku suuromanik Guido Pärnits ütles, et hindab kõrgelt võimalust osta ettevõte, mis võimaldab Ülemiste Cityt efektiivselt arendada. «Isa müüs olulise osa oma ärist keerulisel aastal ja meie teeme kaua planeeritud tagasiostutehingu samuti majanduslikult keerulisel ajal, mis võib tunduda mõneti ootamatu sammuna. Igal juhul olnuks tal meie üle hea meel. Raskused on selleks, et neid ületades tugevamaks ja targemaks saada.»