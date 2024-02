Immigrandid lahkuvad Saksamaalt üllataval põhjusel

Saksamaa esimesed piirkonnad ja linnad on loobunud asüülitaotlejatele sularaha maksmisest, vaid on juurutanud maksekaardid. Sellega viiakse ellu valitsuse tahet mitte jagada pagulastele sularaha, vaid hüvesid pakkuvaid kaarte. Kahes Tüüringi piirkonnas on see toonud kaasa osade sisserännanute lahkumise – sest nad ei taha mingit maksekaarti, vaid sularaha, kirjutab NZZ.