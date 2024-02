Marko Oolo investeerimisportfell on kirju nagu lapitekk

Marko Oolo on kümne aastaga kasvatanud märkimisväärselt oma investeerimisporfelli nii tootluse kui ka sissemaksetega. Tema portfell, kus on kujutatud eri värvitoonidega erinevad investeerimispositsioonid, meenutab lapitekki, kus lappide suurused on väga erinevad.