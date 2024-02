Käimas on kvartalitulemuste avaldamise hooaeg, kus S&P 500 indeksisse kuuluvatest ettevõttest on juba 2/3 numbrid öelnud. Ootused aina kasvavad. Kui 1. jaanuari oodati, et ettevõtete neljanda kvartali kasumid kasvavad 4,7 protsenti, siis nüüd oodatakse juba üheksa protsendist kasumikasvu. 81 protsenti ettevõtetest on esitanud oodatust paremad tulemused. Eelnenud nelja kvartali keskmine ootuste ületamine ulatus vaid keskmiselt 76 protsendini. Seega käib väga hea tulemuste avaldamise hooaeg.